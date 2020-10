Tutta l’Italia del Canottaggio in quarantena: 89 persone in isolamento dopo gli Europei

Due positivi al rientro da Poznan. Convolti atleti, staff tecnico, dirigenti e pure giornalisti

Atleti, staff tecnico, dirigenti e pure i giornalisti. L’intera delegazione italiana del canottaggio agli Europei in Polonia – in tutto 89 persone – sono isolamento dopo la scoperta di due atleti positivi al rientro in Italia.

Dopo le undici medaglie vinte la brutta notizia: terminata la trasferta tutti gli azzurri si sono sottoposti ai tamponi, visto che la Polonia è un Paese a rischio. E Due atleti – con sintomi – sono risultati positivi.

La nazionale – scrive Repubblica – aveva preparato gli Europei in una “bolla” nel centro di Sabaudia. Per Poznan erano partiti 39 atleti senior (uomini e donne), 14 della categoria pesi leggeri, 9 del pararowing, 21 componenti dello staff tecnico, 4 rappresentanti dei media tra ufficio stampa e fotografi, due dirigenti tra cui il presidente Giuseppe Abbagnale.