Spadafora: “Inviterei De Luca ad occuparsi del sistema sanitario, non del Napoli”

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La7, ospite di “L’aria che tira”. Si è soffermato anche sulle parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che è intervenuto sulla sentenza del giudice sportivo per Juve-Napoli. Il ministro lo ha invitato ad occuparsi meno di calcio e più di sanità, dati i numeri dei contagi in Campania.

“Inviterei De Luca, in questo momento, ad occuparsi del sistema sanitario campano perché non mi pare che abbia fatto granché come confermano i dati della Campania. Il Napoli ha fatto ricorso, vediamo che cosa succede. Ma il protocollo a cui fa riferimento De Luca è stato approvato dalla Lega e accettato da tutte le squadre. Non possiamo di volta in volta cambiare i protocolli e le regole a seconda che possano tutelare di più la Juve o il Napoli”.