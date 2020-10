Sky: Juve-Napoli, il giudice sportivo chiede supplemento di indagine, la decisione slitta alla prossima settimana

Lo riferisce Massimo Ugolini. C’è da attendere ancora qualche giorno per scoprire le decisioni del giudice Mastrandrea

La decisione del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea su Juventus-Napoli non arriverà oggi, e probabilmente nemmeno domani. Lo aveva già anticipato Radio Kiss Kiss Napoli in mattinata. Secondo quanto riportato dal giornalista Sky Massimo Ugolini, potrebbe slittare tutto ancora per qualche giorno.

Sembra che il giudice Mastrandrea si sia preso altro tempo per un supplemento d’indagine, in modo da approfondire ulteriormente il caso. Ci sarà ancora da attendere per scoprire se si arriverà alla sconfitta a tavolino (ipotesi poco probabile) o ad altra penalizzazione più lieve.