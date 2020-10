Skin: “Molti giornalisti mi dipingevano come una specie di mostro”

L’inserto “Sette” del Corriere della Sera di oggi propone una lunga intervista alla oramai 53enne leader degli Skunk Anansie, Skin, che proprio in questi giorni ha pubblicato una sua autobiografia “Ci vogliono sangue e viscere”.

Ha deciso di raccontare la sua vita e la sua esperienza, ma Skin non si vede come un modello per i giovani soprattuto quelli neri

Nel libro ha parlato della sua rigida educazione e della famiglia e di come il rock ti permetta di ribellarti alle troppe regole

Essere un’artista nero ha significato essere oggetto di razzismo

«Assolutamente, specialmente negli anni 90, ma anche adesso. Quando avevo cominciato, l’establishment giornalistico non mi capiva, ero poco familiare. Se qualcuno è razzista verso di te, è perché non si sente a proprio agio, trasferisce su di te tutti i suoi problemi e la sua insicurezza, ha paura di qualcosa di sconosciuto. Ti getta addosso i suoi problemi perché non vuole affrontarli. Il mio atteggiamento è sempre stato: non voglio portare il peso del tuo razzismo e della tua ignoranza sulle mie spalle, perché io sono felice, sto bene. E mi ci è voluto molto tempo per sentirmi a mio agio: era il mio modo semplice di non essere schiacciata da razzismo e omofobia e sessismo, devi rimanere felice e forte in te stessa e capire che non è un tuo problema, è un loro problema. Non puoi cambiare il colore della tua pelle, non puoi farci niente: questo è il mio atteggiamento. Avevamo molti giornalisti che dipingevano la stessa immagine: Skin è aggressiva, è una lesbica, alta un metro e 90, un’amazzone. Una specie di mostro».