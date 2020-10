Sconcerti: non giocando a Torino il Napoli ha perso un’opportunità per mettere di lato la Juve

Sul Corriere della Sera: “Irrompe il Napoli, squadra con una sua intrinseca perfezione a cui si sono aggiunti un nuovo Lozano, Bakayoko e un ordine che Gattuso ha trasformato in calcio”

Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti analizza le partite di campionato giocate nell’anticipo di ieri. Tra queste Napoli-Atalanta, chiusa con un 4-1 netto a vantaggio della squadra di Gattuso e manifesta superiorità sul campo.

“Irrompe il Napoli, squadra con una sua intrinseca perfezione a cui si sono aggiunti un nuovo Lozano, Bakayoko e un ordine che Gattuso ha trasformato in calcio. Ha travolto l’Atalanta, non giocando a Torino ha perso una grande opportunità per mettere di lato la Juve“.