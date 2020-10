Sconcerti: “Juve-Napoli va rigiocata perché ha dimostrato che il protocollo è vecchio”

Nel suo consueto spazio quotidiano su Calciomercato.com, Mario Sconcerti si sofferma su Juve-Napoli.

Sconcerti si chiede, ad esempio, cosa accadrà del Genoa tra dieci giorni, quando tornerà in campionato e non potrà usufruire di un nuovo rinvio. Ma anche cosa accadrà con i nuovi contagi.

“Se tornano a valere le leggi nazionali si sta fermi due settimane solo per aver avuto contatti con un contagiato. Questo significa non potersi allenare anche se non si è malati. Significa lasciare il calcio in mano alle Asl, un centinaio in Italia, molte con pareri diversi”.