Sabelli Fioretti: “Agnelli ha detto no al rinvio. E poi vi chiedete perché la Juve sta antipatica a tutti”

Sul Fatto Quotidiano un commento di Claudio Sabelli Fioretti sul caso Juventus-Napoli. Confessa di essere piombato nella disperazione nel leggere i pareri e le voci contrastanti sulla partita non giocata. Ma qualcosa, dice, in fondo l’ha capita. Il Napoli, non potendo partire per Torino perché gli era stato vietato dall’Asl, ha chiesto ad Agnelli il rinvio della partita. Lui ha detto no. Poi non chiedetevi, scrive Sabelli Fioretti, perché la Juve sia antipatica a tutti.

“La bega Juventus-Napoli mi getta nella disperazione. E pur senza appassionarmi, mi incuriosisce per la sua incomprensibilità. Non riesco a farmi un’opinione su quello che dicono De Luca e De Laurentiis. Capisco poco i motivi per i quali i napoletani non sono andati a giocare a Torino, salvo che la Asl campana ha detto di no (la serie Asl, ah ah ah!). E nemmeno riesco a capire i motivi per i quali la Lega Calcio ha detto di sì. Chi ha ragione? Non lo so e non lo voglio sapere. Su una sola cosa ho una certezza. Che i napoletani, essendo stato loro vietato di andare a Torino, hanno scritto ad Andrea Agnelli proponendogli di rimandare la partita. E che Agnelli, dando sfoggio di grande signorilità, ha risposto no. Incassando il tre a zero. Ecco: poi non venite a chiedermi perché mai la Juventus è antipatica a così tanti italiani. Non solo perché dicono che rubasse le partite con l’aiuto degli arbitri”.