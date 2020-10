Ricciardi: «Le mie parole sul lockdown? Non smentisco, ma sono state interpretate in modo forzato»

Ieri abbiamo pubblicato un passaggio di un articolo scientifico firmato da Walter Ricciardi ad aprile. Il consulente del ministro della Salute, Speranza, all’epoca dichiarava che “Il lockdown è una misura di cieca disperazione“. Una dichiarazione che naturalmente ha destato parecchia sorpresa. E che Ricciardi spiega meglio oggi in un’intervista al Corriere della Sera.

«Non smentisco ma la mia era una valutazione oggettiva, il legale forza giuridicamente il significato della mia affermazione. Per cieca intendevo che era estrema: nel momento in cui non hai altri strumenti, è evidente che non puoi non attuare quel tipo di strategia».