Repubblica: De Laurentiis offre a Gattuso un quadriennale. Si cerca intesa sulle clausole

L’ultima proposta è arrivata ieri, nell’incontro a Castel Volturno. Se ne riparlerà per trovare un accordo. Il tecnico accetterebbe una penale non più alta di 2 milioni. Il club vuole chiudere entro dicembre

De Laurentiis è intenzionato ad affidare il Napoli a Rino Gattuso ancora per qualche anno. Quattro per la precisione. E’ questa l’ultima offerta fatta dal presidente al tecnico per il rinnovo, durante l’incontro di ieri a Castel Volturno. Ne scrive Repubblica Napoli.

“L’offerta recapitata è di quelle importanti. De Laurentiis ha proposto al suo allenatore un contratto quadriennale, segnale tangibile di una stima concreta”.

L’allenatore ne è contento, certamente, ma non gli piacciono le clausole che il presidente abitualmente inserisce nei contratti. Lo ha ribadito anche dopo la partita con il Benevento, quando ha detto che desidera rimanere libero.

“Bisognerà trovare un’intesa. Gattuso vuole accordo senza clausole oppure con un importo molto basso intorno ai 2 milioni di euro. Ieri l’argomento è stato soltanto sfiorato: ci sarà tempo per riparlarne. Il Napoli intende definire la questione entro dicembre. La priorità adesso è l’Europa League”.