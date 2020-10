CorSport: De Laurentiis a Castel Volturno, si avvicina il rinnovo di Gattuso

Verranno eliminate le clausole. Le voci portano a un prolungamento fino al 2023 da una base di uno stipendio di due milioni a stagione

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, questa mattina il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato a Castel Volturno per incitare la squadra in vista della partita contro la Real Sociedad valida per l’Europa League.

“Il numero uno azzurro è interessato alla coppa e dopo il ko con l’Az Alkmaar ha voluto caricare tutto il gruppo. ADL ha cambiato i suoi progetti riguardo al futuro dell’allenatore: visti i risultati e il lavoro di Rino, ha deciso di rivedere le proprie posizioni sul contratto. Dunque verranno levate le clausole e si rinnoverà su principi diversi. Le voci portano a un prolungamento fino al 2023 da una base di uno stipendio di due milioni a stagione. Naturalmente si dovranno limare alcuni aspetti e quindi servirà attendere qualche settimana. Alla fine, comunque, Ringhio rimarrà, dato l’ottimo lavoro portato avanti in questi mesi”.