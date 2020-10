Repubblica: c’è già la data del recupero di Juventus-Napoli, è il 13 gennaio

“La questione finirà sul tavolo del Collegio di garanzia del Coni presieduto da Frattini. L’orientamento politico peserà. Si giocherà a 8 giorni dalla Supercoppa”

Repubblica dedica due pagine al caso calcio. Con due articoli più o meno spiaggiati sulla Juventus e il Palazzo calcistico. Soprattutto quello sulla conferenza di Agnelli. Lontano anni luce dal Corriere della Sera che dà una interpretazione politico-governativa di quel che sta accadendo e non si comporta come il giornale delle curve. Chissà il povero Giorgio Bocca da lassù cosa starà pensando, nonostante il suo rapporto diciamo conflittuale – per non dire altro – con Napoli.

Repubblica scrive che il Napoli si appellerà a quello che ritengono un già scritto 3-0 a tavolino

e avrà due gradi di giudizio per ottenere di giocare la gara di Torino chissà quando, forse a gennaio.

In un altro articolo, il passaggio viene approfondito:

La questione finirà sul tavolo del Collegio di garanzia presso il Coni presieduto da Frattini, ultimo grado di giustizia sportiva. Ma l’orientamento politico peserà. E c’è già chi fa di conto sulle date: se vincesse la linea del rigiocarla, l’unica data utile per Juve-Napoli sarebbe il 13 gennaio, a 4 giorni da Inter-Juve. E a 8 dalla Supercoppa Juve-Napoli: la base ideale per una nuova polemica.