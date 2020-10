Prof. Ippolito (Spallanzani): “ Statev’accuort”

Al Fatto: “L’esito di questa nuova ondata dipenderà dalla responsabilità individuale e collettiva”

L’esito di questa seconda ondata di conronavirus dipenderà dalla “responsabilità individuale e collettiva”, è quello che spiega al Fatto Quotidiano il direttore scientifico dell’istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani Giuseppe Ippolito.

“Ciascuno di noi sa quali sono le precauzioni da prendere, abbiamo dimostrato come collettività una disciplina e un senso di responsabilità che non sospettavamo di possedere, e dobbiamo continuare in questo modo anche senza aspettare che qualcuno ci dica come comportarci”

Non siamo al sicuro e non lo saremo per tutto il 2021, ma la situazione ospedaliera e delle cure è sicuramente migliorata, così come il numero di tamponi.

Il governo ha cercato la sintesi tra le ragioni della scienza e quelle dell’economia e della società, provando a salvaguardare i due capisaldi del nostro vivere collettivo, il lavoro e la scuola.

“Ma anche le norme più dure non servono a nulla se non sono accompagnate dalla convinzione di tutti noi di poter fare la differenza, da soli e come collettività, seguendo e facendo seguire le semplici regole che conosciamo tutti: distanziamento, igiene delle mani, utilizzo delle mascherine”

L’unica regola che tutti possono seguire è quella di continuare a rispettare le regole di base in attesa del vaccino.

“Se dovessi sintetizzare tutto in una frase, direi da buon campano “Statev’accuort”.