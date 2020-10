Pregliasco: “Il caso Juve-Napoli mostra l’esigenza di attualizzare il protocollo”

Il virologo Fabrizio Pregliasco ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ha risposto ad alcune domande sul protocollo, dichiarando che va contestualizzato alla diversa situazione che stiamo vivendo rispetto a giugno.

Il Napoli secondo lei ha sbagliato qualcosa o era obbligato a non lasciare la città?

La curva dei contagi aumenta. In una settimana in Italia si è raggiunto il +42%. In Campania soprattutto la situazione preoccupa anche se ci sono molti asintomatici. E’ una situazione difficile?

“E’ una situazione che evidenzia che siamo in un andamento endemico, con tanti focolai in giro per l’Italia e indica numeri diversi rispetto a quelli dei mesi di emergenza. Allora i casi erano un ‘di cui’ dei casi totali, visibili perché sintomatici, ora sappiamo che anche allora c’erano sicuramente asintomatici. All’epoca non li guardavamo, non li contavamo. Il valore di riferimento del campionamento e dell’individuazione oggi è diverso. E’ più veritiero e abbastanza vicino al valore reale della diffusione. Con il lockdown si era riusciti a ridurre la possibilità di diffusione del virus rispetto alle zone dell’epicentro, Lombardia e territori confinanti. E’ servito in termini preventivi, ma con tutti i contatti che ci sono stati dopo, le aperture, le vacanze di troppo facili costumi, hanno dato origine a questa situazione. L’apertura delle scuole è elemento che aumenta il rischio, ma una scelta doverosa. Gli sbalzi termici e l’arrivo dell’inverno ci portano al fatto che dovremo fare i conti con un incremento dei numeri. Il dato importante da tenere sotto controllo è il monitoraggio delle terapie intensive e posti dedicati. Temo che sarà necessario qualcosa di meno stringente del lock ma qualcosa che in qualche modo ci si avvicini”.