“Milik non ha detto no alla Fiorentina, ha detto no al mercato”.

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè conferma la rottura totale tra il Napoli e Milik. L’attaccante polacco ha deciso di rinunciare ad un’offerta molto conveniente (aumento di stipendio e probabile posto da titolare in una squadra comunque di prospettiva) pur di restare a Napoli da separato in casa, per poi liberarsi a zero a fine stagione. Mettendo tra l’altro in discussione la sua convocazione per gli Europei.

“Milik voleva rimanere dov’era, e alla fine lo ha ottenuto“, dice Pradè. Che poi spiega anche il passaggio di Chiesa alla Juve: