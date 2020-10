Portella (Federico II): “Abbiamo rifatto test ad alcuni calciatori del Napoli, sono tutti negativi”

A Canale 21 è intervenuto Giuseppe Portella, professore di patologia clinica alla Federico II e membro dello staff che cura i tamponi del Napoli. Ha raccontato che i tamponi di alcuni calciatori sono stati ripetuti e che i risultati sono tutti negativi.

“Come spesso avviene, non si riesce a ottenere un risultato dei tamponi per motivi tecnici. Abbiamo rifatto il test per alcuni calciatori e tutti sono risultati negativi. Si era trattato solo di un problema tecnico. Ora speriamo solo siano tutti negativi i tamponi di domani”.