Piroso: “Se la Juve vincesse con soli 3 punti di vantaggio, sarebbe uno scudetto di tampone”

A Virgin Radio il giornalista spiega perché, secondo lui, la sconfitta a tavolino del Napoli potrebbe non avvantaggiare per nulla i bianconeri: “Si griderebbe allo scandalo”

Il giornalista Antonello Piroso, di fede interista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Virgin Radio. Secondo Piroso, la sconfitta 3-0 a tavolino per il Napoli potrebbe non essere affatto positiva per la Juve, anzi, la squadra di Pirlo potrebbe esserne danneggiata. Spiega perché:

“Se vincesse lo scudetto con soli tre punti di vantaggio, si griderebbe allo scandalo, sarebbe uno scudetto di tampone”.