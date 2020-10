Pirlo: “Ronaldo partirà con noi ma non credo che sarà titolare”

In conferenza stampa: “Le critiche? Non mi preoccupano, mi spingono a fare meglio. Io sono tranquillo. Dybala? E’ solo una questione fisica. Deve allenarsi e recuperare il massimo della forma”

Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro lo Spezia di domani pomeriggio.

Su Ronaldo:

“E’ andato tutto bene, è arrivata la negatività anche del secondo tampone. Il ragazzo sta bene e partirà con la squadra. Non credo che parta dall’inizio, per noi è importante averlo già con noi. Lui è un giocatore importante, si è allenato a casa ma non è la stessa cosa che farlo sul campo”.

Su De Ligt:

“De Ligt purtroppo deve aspettare ancora una settimana, l’ortopedico ha chiesto ancora una settimana di stop. Sta andando tutto bene, fin troppo bene, si allena con noi ma servono ancora dei giorni”.

Su Bonucci e Chiellini:

“Bonucci ci sarà, ieri ha lavorato a parte e oggi con la squadra ma ci sarà. Chiellini non è ancora disponibile, sta proseguendo il suo lavoro di recupero e resterà qui a lavorare”.

Serve qualcosa dal punto di vista tattico per migliorare il centrocampo?

“Ci vuole l’amalgama fra giocatori nuovi e che hanno giocato poco insieme. Sulla riaggressione stiamo lavorando, deve scattare nella testa che appena perdiamo la palla si deve andare forte sul recupero. Ma serve tempo”.

In attacco qualcuno deve recuperare?

“Qualcuno ha fatto tante partite. Ramsey ad esempio non è ancora al meglio dopo una botta subita a Kiev, altri dovrebbero riposare ma in questo momento devono giocare per forza”.

Quanto è difficile costruire e ottenere risultati?

“Di tutto il tempo che c’è stato abbiamo avuto poco a disposizione i giocatori e neanche avendoli tutti. Siamo contenti non dei risultati ma dell’approccio dei giocatori e della predisposizione“.

Sorpreso dalle pressioni?

“Non non sono sorpreso. Ho giocato per vent’anni e so cosa vuol dire stare sotto la luce dei riflettori. Mi viene anzi da fare sempre meglio, non mi interessa quello che viene detto. Io sono tranquillo“.

Per Dybala è solo questione fisica o c’è anche qualcosa di psicologico?

“No è solo una questione fisica. L’ho sempre detto che non era al massimo, la prima la fai sempre bene poi le altre fai un po’ di fatica. Deve solo allenarsi e recuperare il massimo della forma, quando uno va in campo non pensa a questioni di rinnovo o cose simili”.