Pioli: “C’è qualche rimpianto per il pari con la Roma”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato la partita di Europa League contro lo Sparta Praga in conferenza stampa.

Lo Sparta Praga gioca un calcio moderno, sarà un avversario difficile da affrontare. Contro la Roma volevamo vincere, ci portiamo dietro qualche rimpianto ma siamo consapevoli di essere sulla strada giusta. Ho parlato con tutta la squadra, ho piena fiducia in Tatarusanu.

Mercato di gennaio? Abbiamo ancora tante partite, in ogni caso abbiamo le idee chiare e se sarà il caso miglioreremo la squadra. Per quanto riguarda la formazione sto ancora valutando, stiamo giocando tanto. Se chiedessi a Ibrahimovic se se la sente di giocare mi direbbe sempre di sì, come tutti gli altri calciatori. Non mi piace parlare di turnover.