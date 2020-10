Per la FIGC, l’Asl non ha motivato il divieto di partire del Napoli

Lo scrive il Corriere della Sera: i legali della Federazione sostengono che il provvedimento andava motivato, cosa che non sarebbe stata fatta

La FIGC sosterrà che il Napoli non ha rispettato il protocollo e il Corriere della Sera ne riporta le motivazioni. I legali della Federazione ritengono che l’intervento dell’Asl è necessario solo quando nel territorio, davanti a casi cogenti come un aumento pericoloso dei contagi o delle terapie intensive, sia necessario impedire alla squadra di muoversi per allenarsi e giocare.

Il provvedimento però va adeguatamente motivato, cosa che per la FIGC l’Asl non ha fatto a dovere, comportandosi come se il protocollo non esistesse.