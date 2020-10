Ora tutti si accorgono che Giacomelli è un arbitro disastroso

Lo scorso anno nessuno si indignò per Napoli-Atalanta. Adesso invece… La Gazza gli dà 4 e lo definisce disastroso. Per Repubblica è da 3

I tifosi del Napoli non dimenticheranno mai l’arbitro Giacomelli che lo scorso anno riuscì nella titanica impresa di impedire che l’Atalanta venisse sconfitta al San Paolo. All’epoca quasi nessuno si indignò. Adesso, invece, che la sua inadeguatezza ha colpito Milan e Roma, ecco che tutti gridano allo scandalo.

La Gazzetta dello sport gli rifila un 4 (voto persino alto):

Voto da condividere con il Var Nasca che non intervenendo non lo aiuta a correggere i propri errori. Due rigori inesistenti e una gestione dei cartellini prima permissiva e poi – tra il nervosismo generale in campo – troppo punitiva. Serata da dimenticare in fretta.

Nella rubrica dedicata alla moviola, la Gazza scrive:

Disastrosa la prestazione di Piero Giacomelli che sbaglia la valutazione su entrambi i calci di rigore concessi nella ripresa. (…) Due errori gravi, la cui responsabilità va però condivisa con il Var Nasca che in entrambe le circostanze non va in aiuto dell’arbitro. Due gravi errori – che contribuiscono a innervosire i giocatori – all’interno di una gara gestita male.

“Giacomelli bomber” è il titolo d’apertura del Corriere dello Sport.

Scrive Dotto sul Corsport che comunque gli assegna 4,5 che è un voto altissimo rispetto alla prestazione; anche sul Corsport viene definito disastroso.

La solita sarabanda di gol, la quantità spropositata di sfondoni qua e là, l’evidente stato di confusione mentale di un arbitro, Giacomelli, che a un certo punto, come preso da raptus, comincia a inventare rigori e ammonizioni, nella totale assenza di Var (l’hanno abolito con un decreto dell’ultima ora?) raccontano una volta di più di un calcio che, sotto l’apparenza della cuccagna, mostra la sua ferita profonda.

Repubblica gli rifila un bel 3 (il voto giusto): “Due rigori che vede lui solo. Forse al Var dormivano”.

L’ingresso in scena dell’arbitro Giacomelli non è stato felicissimo. Il rigore concesso a Pedro su contrasto di Bennacer, trasformato da Veretout, ha scatenato le rimostranze dei milanisti, quello a Çalhanoglu su contrasto di Mancini, con cui Ibra ha firmato la terza doppietta in tre presenze, ha irritato i romanisti.

Il Corriere della Sera scrive:

A quel punto l’arbitro Giacomelli, in serata stortissima, concede due rigori inesistenti, uno per parte, il secondo come chiara compensazione per il primo.