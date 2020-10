Napoli, sparatoria con la polizia, muore rapinatore 17enne, arrestato figlio di Genny La Carogna

Conflitto a fuoco questa mattina presto in via Duomo, dopo una tentata rapina ai danni di tre automobilisti. Sequestrata l’arma dei rapinatori

Nelle prime ore del mattino, in via Duomo, a Napoli, si è verificato un conflitto a fuoco tra rapinatori e polizia nel quale è morto uno dei malviventi, di 17 anni. Secondo le prime ricostruzioni, insieme ad un complice, aveva assalito tre persone in auto per rapinarle, ma la Polizia è intervenuta subito ed è iniziata la sparatoria. Il complice, 18enne, è stato arrestato. Sarebbe il figlio di Genny La Carogna, il capo tifoso napoletano della curva A finito nella cronaca della drammatica finale di Coppa Italia del 3 maggio 2014

La Polizia ha portato in Questura le vittime della rapina per interrogarle e ricostruire l’accaduto. Intanto è stata sequestrata l’arma dei rapinatori.

Il Questore di Napoli, Alessandro Giuliano, ha diramato una nota:

“Il Capo della Polizia, con cui sono in costante contatto e che segue attentamente la vicenda, pur nel pieno rispetto degli esiti dei doverosi accertamenti della Magistratura e dell’umana pietà per la morte di un ragazzo, mi ha raccomandato di rinnovare la sua vicinanza e il sostegno agli operatori della Polizia di Stato come delle consorelle forze di polizia che sono chiamati, rischiando la vita, ad affrontare un contesto criminale diffuso ed estremamente pericoloso.”