Napoli, sono 947 i contagi nelle scuole. Non c’è istituto che non abbia avuto un positivo

Su Repubblica Napoli i dati raccolti dall’Asl Napoli. 726 gli studenti positivi (soprattutto alle superiori), 175 i docenti (soprattutto in asili ed elementari), 46 tra bidelli e personale amministrativo

Repubblica Napoli dedica una pagina ai dati dei contagi nelle scuole, a Napoli. Dati frutto del lavoro di tracciamento e diagnosi dell’Asl Napoli 1, e che hanno convinto il governatore De Luca a non riaprire neanche elementari e medie alle lezioni in presenza.

Dall’inizio dell’anno scolastico, 726 gli studenti risultati positivi al Covid negli istituti della città (di cui 384 alle superiori, 214 nelle scuole dell’infanzia e alle elementari e 128 alle medie). Sono 175 i contagiati tra i docenti (81 negli asili ed elementari, 72 alle superiori e 22 alle medie) e 46 tra i bidelli e il personale amministrativo. In tutto 947 casi.

A spaventare è soprattutto la percentuale di incremento dei casi in 10 giorni: 660% tra docenti e 187% tra i ragazzi, mentre per i bidelli è del 120%. Per questo motivo a De Luca l’unica strada è sembrata quella della chiusura degli edifici scolastici.