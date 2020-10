Mattia, il paziente più giovane intubato per Covid: «Ai miei coetanei dico: uscite ma state attenti»

Al Corsera racconta dei messaggi inviati a a Bastoni e a Skriniar «Sono i miei calciatori preferiti, quando stavo male mi hanno mandato dei video. Oggi sono loro a essere positivi al Covid e allora li ho incoraggiati io»

Il Covid ritorna ad essere un nemico per tutti noi, la situazione dei contagi sta tornato a livelli molto alti in Italia e il virus circola soprattuto tra i giovani. Giovani che non sempre sembrano aver capito la pericolosità del coronavirus ed è per questo che il Corriere della Sera racconta oggi la storia di Mattia Guarneri, il paziente più giovane d’Italia a essere intubato per il Covid

«Io ho rischiato la vita Ai miei coetanei dico: uscite ma state attenti»

Mattia ha passato due settimane in terapia intensiva a metà marzo, ha rischiato seriamente di non farcela, ma dopo la paura anche lui si è lasciato andare quest’estate

«Sì, abbiamo esagerato. Quest’estate abbiamo creduto un po’ tutti che la mascherina non servisse più, che il peggio fosse passato. Sono andato a Riccione con gli amici e lì erano più i ragazzi che la mascherina la lasciavano in hotel. Sono stato pure in discoteca: mi piace. Però mai senza protezioni. Forse ho trascinato anche i miei amici a proteggersi: hanno davvero creduto di perdermi. Ho saputo che mentre ero in coma hanno organizzato una veglia con degli striscioni per me. Oggi al primo starnuto mi chiedono: “Ma quali sintomi avevi, tu?”».

Oggi Mattia vede il virus con occhi diversi da molti suoi coetanei e per questo si sente un po’ influencer:

«la mascherina e il distanziamento sono le uniche armi che abbiamo per non rivedere quelle corsie d’ospedale»

L’arrivo in pronto soccorso, il ricovero, il medico che si tocca la fronte e dice: «La situazione è grave, ti intubiamo, chiama a casa», resteranno per sempre nella memoria di Mattia così come i messaggi che gli hanno inviato i suoi calciatori preferiti dell’Inter

Ieri ho scritto a Bastoni e a Skriniar su Instagram, sono i miei calciatori preferiti, quando stavo male mi hanno mandato dei video. Oggi sono loro a essere positivi al Covid e allora li ho incoraggiati io. E un messaggio lo mando anche a tutti i ragazzi della mia età: state attenti, facciamo come ci dicono. Tornerà il tempo del divertimento. Ora dobbiamo aiutarci