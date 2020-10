Marotta: “Juve-Napoli? Esiste un protocollo. Una situazione così può denunciare precarietà”

A Dazn: “Non voglio esprimere giudizi perché non conosco le dinamiche. Dobbiamo tutelare la salute di tutti, ma esiste un protocollo che regola lo svolgimento di queste gare”

Poco prima della partita contro la Lazio, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di Dazn ed ha commentato anche il caso Juventus-Napoli.

“La situazione di Juve-Napoli? Lo scorso anno abbiamo concluso una stagione anomala e adesso ne abbiamo iniziata un’altra. Non voglio esprimere giudizi perché non conosco dinamiche. Dobbiamo tutelare la salute di tutti, ma esiste un protocollo che regola lo svolgimento di queste gare. Una situazione così può denunciare precarietà, ma ripeto, non conosco bene le circostanze”.