Maradona a France Football: «Ferlaino fece l’idiota quando gli dissi che sarei andato a Marsiglia»

France Football dedica un numero speciale ai sessant’anni di Diego Armando Maradona. Il settimanale francese domani in edicola è interamente incentrato su Diego. Con una intervista. E altri servizi molto interessanti.

Nell’intervista, Maradona dice: «Il mio regalo per i sessant’anni? Sogno di segnare di nuovo di mano all’Inghilterra. Stavolta, però, con la mano destra».

Immancabile la domanda sul Marsiglia e lui ricostruisce la vicenda (peraltro ormai stranota):

«Ricordo tutto molto bene. I dirigenti del Marsiglia mi contattarono e mi offrirono il doppio dello stipendio. Ero a Napoli e il presidente mi disse che se avessimo vinto la Coppa Uefa mi avrebbe lasciato partire. Tapie e Hidalgo (allora direttore sportivo del Marsiglia) vennero in Italia per incontrarmi di persona e farmi la proposta. Quando tornai a Napoli, ci vedemmo a Milano, dissi a Ferlaino: “Presidente, grazie per questi anni bellissimi, io vado via”. In quel momento, lui cominciò a fare l’idiota come se non stesse capendo le mie parole e fece marcia indietro. Fine della storia».