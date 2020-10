Maggio: “Ho paura del Covid, ne stanno risentendo tante squadre, ma bisogna andare avanti”

L’ex calciatore del Napoli oggi al Benevento, Christian Maggio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ha parlato anche del pericolo di contagio Covid tra i calciatori.

Sul Napoli.

“Il Napoli è una squadra importante da anni e si è rinforzato. La squadra è partita bene, è normale che adesso venga data come favorita insieme a Juventus e Inter. L’importante è stare sempre vicini alle prime, non mollare mai e restarci fino a febbraio. Con Gattuso il Napoli è ripartito bene, è un allenatore che sa tirare fuori il massimo dai suoi calciatori. Io a Napoli sono stato benissimo per dieci anni, ringrazio sempre i napoletani per l’affetto mostrato a me e alla mia famiglia. Ho sempre accettato com’è finita, l’importante è l’amore dei tifosi che resta”.