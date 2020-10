Locatelli: “Solo sindaci e governatori hanno gli elementi per decidere un lockdown regionale”

Il Fatto intervista Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità. Fa il punto sulla situazione dei posti in rianimazione, in Italia.

“I numeri delle Terapie intensive sono ancora significativamente inferiori agli oltre 4 mila malati di inizio aprile: siamo al 25% di quel picco. Lo Stato ha attivato ed è in condizione di attivare nuovi posti letto in numero adeguato. Lo stesso discorso vale per i ventilatori forniti dal commissario Domenico Arcuri alle Regioni. Siamo in condizioni tanto migliori rispetto al pre-pandemia come numeri di posti nelle terapie intensive. Quando si arriverà a una soglia del 30% di occupazione dei posti letto a disposizione salirà l’allerta, adesso siamo al 10-15% e comunque l’attenzione è alta. Tutto l’ordinario, tenga presente, deve continuare a essere garantito”.