Lo “spettacolo assurdo” di Juve-Napoli all’estero se lo filano pochissimo

Sulla Faz è addirittura la decima notizia del riepilogo sul weekend europeo. Gli inglesi sono troppo presi dai tracolli di Liverpool e United. Gli spagnoli pensano al mercato

“Uno spettacolo assurdo”, lo chiama la Faz. Ma uno spettacolo che all’estero interessa il giusto, per non dire molto poco. Sui giornali stranieri la triste pagina di Juventus-Napoli chiusa a tavolino dopo 45 minuti di attesa burocratica – la Juve che aspetta nel tunnel dello Stadium, con gli arbitri, che il Napoli spunti all’improvviso da non si sa dove – finisce registrata come notizia di cronaca. Senza ulteriori indugi.

Per la Faz, nel consueto pezzone riassuntivo dei fatti principali del weekend europeo, “lo spettacolo assurdo” è solo la decima notizia: dopo i “cappottoni” subiti dalle big inglesi e il riepilogo della giornata della Liga. Nemmeno un fatto così dirompente, qui da noi, ribalta la gerarchia delle notizie.

E così sullo Spiegel e sulla Süddeutsche Xeitung, e sui quotidiani spagnoli, da El Pais in giù: c’è la notizia che il Napoli non s’è presentato a Torino e che ora toccherà alla giustizia sportiva decidere sull’eventuale 0-3 a tavolino.

Sui quotidiani inglesi poi se ne perde proprio traccia. La BBC ha in home il “no-show” del Napoli, ma è di ieri sera. Gli altri sono zeppi di tracollo Liverpool, dei 7 gol subiti da Klopp e dei 6 presi dal Manchester United, e delle trattative dell’ultimo giorno di mercato.

La Serie A, con tutti i suoi drammi persino caratteristici, per cose come questa resta comunque relegata in secondo piano.