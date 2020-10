Lo Monaco (Figc): “Ispezione a Castel Volturno atto dovuto. Juve-Napoli verrà ripetuta”

Il consigliere Figc Pietro Lo Monaco ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Ha parlato dell’ispezione avvenuta a Castel Volturno.

“Parlo a nome mio e non a nome della FIGC. Secondo me, in questo momento, non si sta facendo altro che alzare del gran polverone – perché il caso c’è stato ed è eclatante – con comportamenti poco chiari. Poco chiaro perché si è voluto a tutti i costi affermare un principio in cui la legge la faceva il protocollo. Non tenendo però presente che il protocollo ha mostrato delle lacune. Ci sarebbe da dire che, con questo COVID-19 che sta avendo una recrudescenza preoccupante, è stata fatta una scelta: quella di gestire le situazioni. Si è deciso di gestirla facendo prevalere il protocollo ma evidentemente c’è stata una mancanza“.