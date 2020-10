Libero: «Hanno ragione i napoletani, temono di fare la fame»

Libero si tuffa a pesce negli scontri di venerdì sera alla Regione e si schiera dalla parte di coloro i quali hanno visto negli scontri la spontanea protesta delle famiglie sull’orlo del collasso e non un’azione predeterminata come invece commentato dal ministero dell’Interno.

Il titolone è «Hanno ragione i napoletani».

Scrive Vittorio Feltri che nei luoghi comuni ci sguazza:

I napoletani non hanno affatto torto nell’essere furibondi. La loro città affoga da sempre in gravi problemi, il più pesante dei quali è quello della disoccupazione, dato che la disponibilità di impieghi è condizione posta alla base della sopravvivenza. È noto che il lavoro nero è diffuso in mancanza di un tessuto imprenditoriale in grado di offrire posti legali. Sotto il Vesuvio si campa come si può, ovvio che molte regole vengano violate per cause di forza maggiore. Ora che il Covid ha inasprito i suoi attacchi anche al Sud, che si era considerato a lungo immune, le cose si complicano.

La chiusura voluta dal governatore De Luca, che pure ha le sue buone ragioni, è stata presa dalla popolazione come una terribile minaccia. La quale popolazione, non essendo più capace di esercitare le piccole attività attraverso cui recuperava qualche euro per mangiare, è terrorizzata: teme di fare la fame.