L’Az Alkmaar in partenza per Napoli con 17 giocatori

Arriverà a Napoli alle 13.30. Per la Uefa bastano tredici calciatori per giocare una partita. Il club ha 17 tesserati contagiati

Il volo per Napoli è in partenza alle 11.30. Sbarcherà in città alle 13.30. L’Az Alkmaar sta venendo a Napoli giocare la partita di Europa League. Non fa nulla, per la Uefa , che il gruppo ha subito negli ultimi giorni 17 contagiati. Per la Uefa tredici giocatori, con un portiere, sono sufficienti per iniziare una partita.

L’Az si attiene al protocollo Uefa. E a questo punto anche il Napoli. A meno che l’Asl non assuma provvedimenti diversi.

🌧 Goedemorgen.

✈️ AZ vliegt later deze ochtend naar Italië voor het duel met Napoli.#AZ #UEL #napaz pic.twitter.com/9Kregij5z4

— AZ (@AZAlkmaar) October 21, 2020