L’Asl: “I calciatori del Napoli dovranno restare in isolamento a Castel Volturno”

Come anticipato da Alvino si va verso il ritiro forzato nel centro sportivo. I giocatori non possono recarsi ogni giorno all’allenamento, secondo l’autorità sanitaria

Come anticipato da Carlo Alvino, il Napoli va verso il ritiro forzato a Castel Volturno. L’Asl ha infatti avvisato il club che i giocatori in isolamento non potranno recarsi in auto ogni giorno al centro sportivo e dunque dovranno effettuare il ritiro in sede.

Il Napoli, secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com,

“sta cercando una trattativa su questo punto che sembra però di difficile riuscita. La prospettiva è quindi che la rosa dei calciatori azzurri si trasferisca nell’Hotel accanto al centro tecnico di Castel Volturno per un isolamento da passare in ritiro, allenandosi e poi rimanendo in albergo. La decisione sarà presa nella giornata di oggi, se scatterà il ritiro a Castel Volturno, domani mattina i calciatori faranno il tampone per il Covid-19 direttamente al centro tecnico”.