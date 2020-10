«La carica virale degli asintomatici è altissima, sono molto contagiosi» 

Il Corriere della Sera intervista Carlo La Vecchia, professore ordinario di Epidemiologia all’Università degli studi di Milano. Lancia un allarme: la carica virale dei positivi, oggi, è molto più alta di quella registrata nei mesi estivi.

Sarebbe importante misurare la carica virale ai pazienti che risultano positivi per molto tempo e che restano a casa anche dopo diversi tamponi.

La situazione non è quella di marzo, dice, soprattutto perché sono limitati i ricoveri in terapia intensiva e i decessi. Ma un problema urgente c’è.

«Il problema davvero urgente è la media intensità, i pazienti con sintomi importanti ma non gravi. Non abbiamo un sistema di medici di base efficiente come quello tedesco che si prende cura di questi soggetti. Occorrono, come ha ricordato il professor Remuzzi, ospedali periferici con 2-300 posti letto, destinati a questi ricoveri. Questo aiuterebbe enormemente le terapie intensive».