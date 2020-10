La risposta di Ronaldo a Spadafora: balla e canta mentre fa cyclette, altro che esempio

Il ministro chiedeva al portoghese di essere d’esempio ai giovani per l’uso della mascherina. Lui si ritrae sorridente che balla e fa la cyclette

Il ministro Spadafora, rimbeccando per l’ennesima volta Ronaldo, aveva suggerito al portoghese di sfruttare la sua notorietà per “essere da esempio ai più giovani”:

“Sarebbe bello se facesse un appello social per chiedere ai ragazzi di indossare la mascherina e scaricare Immuni”.

E Ronaldo che fa? Con un tempismo involontario da grande attaccante posta sui social la sua “risposta”:

“El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas” 😉💪🏽 pic.twitter.com/XCdeSqFv9Y

Muscolosissimo al solito, rasato a zero, che si allena con vista Mole Antonelliana con una delle sue cyclette, aspettando l’esito del prossimo tampone. Ride e balla, altro che messaggio “impegnato”.

Il suo, di messaggio, è il seguente:

“Il successo nella vita non si misura in base a ciò che ottieni, ma in base agli ostacoli che superi”.