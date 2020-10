La Regione risponde a Spadafora: «Dichiarazioni volgari e offensive. Dovrebbe dimettersi»

Ieri il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha espresso un giudizio tranchant sul governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

ha detto, ospite di “L’aria che tira”, su La7. Gli ha risposto il vicepresidente della Regione, Fulvio Bonavitacola.

«Leggiamo dichiarazioni volgari e offensive di un tale Spadafora, ministro dello Sport, che hanno offeso tutto il personale sanitario della Campania e dimostrato per il resto una totale ignoranza. Premesso che un mese fa, non un secolo fa, i cittadini campani hanno espresso il loro giudizio sia sul governo regionale, che su Spadafora e soci, premesso che dovrebbe dimettersi da ministro dello Sport uno che approva protocolli privati in contrasto con le norme sanitarie dello Stato, ci pare opportuno invitarlo a un dibattito pubblico sui temi da lui accennati: sanità e trasporti, per poter dimostrare pubblicamente a che livello di asineria può arrivare un esponente di questo governo».