La Campania migliora leggermente, la Lombardia supera i mille positivi

In Campania 633 positivi e 128 guariti su 9.232 tamponi, mentre la Lombardia registra 1.032 nuovi casi. 26 morti in tutta Italia

Il bollettino quotidiano dell’Unità di Crisi della Regione Campania conferma che la situazione contagi è in leggero miglioramento. I nuovi casi registrati oggi sono 633, risultati dai 9.232 tamponi processati; guarite 128 persone (505 il differenziale su cui De Luca ha sposta l’attenzione), mentre sono due i deceduti del giorno (per un totale di 479). Restano liberi 49 posti in terapia intensiva e 166 posti di degenza ordinaria.

A livello nazionale, i nuovi positivi sono 5.456 dopo l’analisi di 104.658 tamponi. 1.184 i guariti, mentre 26 sono i morti. Aumentano sia i ricoveri normali (+183) che quelli in terapia intensiva (+30). Il tasso di positività è del 5,2% in tutto il paese, ma in Lombardia, dopo i 1.032 casi odierni, tocca il 6,6% – è al 6,8% in Campania.