«La Asl si preoccupa dei cittadini. Si poteva prevedere che dovesse essere la Juve ad andare dal Napoli»

Il Corriere dello Sport intervista il giurista Gianluigi Pellegrino sulla sentenza del Giudice Sportivo per Juventus-Napoli. Commenta l’operato dell’Asl di Napoli alla luce del protocollo della Figc, che prevede che i calciatori possano continuare a giocare se il loro tampone è negativo, anche se in squadra ci sono dei contagiati.

«La deroga vale per i tesserati e non si possono lamentare se poi si contagiano perché partecipando al campionato l’hanno accettata, ma per il dipendente dell’aeroporto ad esempio no. E la Asl si preoccupa dei cittadini, non guarda se uno è calciatore, pilota o hostess. Qualcuno avrebbe potuto correre dei rischi entrando a contatto con persone che dovevano stare in isolamento».