Inzaghi: “Sappiamo come affrontare il Napoli. Facciamo calcio, non catenaccio”

In conferenza stampa: “Contro il Napoli non deve mancare il coraggio. Cercheremo di fare la nostra partita. Non partiamo battuti”.

Alla vigilia del derby contro il Napoli, il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi ha presentato la partita in conferenza stampa.

“Quelle contro il Napoli sono partite in cui non deve mancare il coraggio. Certe partite sono per noi quasi impossibili, ma noi dobbiamo provare a tenerle aperte come abbiamo fatto a Roma. Certamente siamo stati un po’ ingenui, ma io sono felice di vedere che ho una squadra con coraggio ed entusiasmo. Tutte le partite sono difficili. Affrontiamo squadre forti. Domani sarà una ulteriore prova. Non partiamo battuti. Dovremo fare una grande partita. A Roma abbiamo dimostrato di potercela giocare contro chiunque “.

Come sta la squadra a livello fisico?

“Stiamo bene. Recuperiamo Viola che per noi è un giocatore fondamentale. Non avremo Iago, che ha avuto un leggero problemino. Domani non lo rischiamo. Ci auguriamo di averlo già a disposizione mercoledì contro l’Empoli in coppa Italia”.

Il Benevento prende spesso gol in contropiede.

“Di chiacchiere ne sento tante. La compattezza ce l’abbiamo, non siamo folli, credo che l’unica strada sia quella di giocare a calcio. Se ti difendi in area si dice il contrario, noi abbiamo preso gol di ripartenza perché avevamo giocatori fuori posizione per la troppa voglia di far gol. E questa voglia me la tengo. Mi piace che dicano che il Benevento fa calcio e non catenaccio“.

Insigne e Maggio saranno titolari?

“Tutti quelli convocati possono giocare. Ho dubbi perché la condizione della squadra è buona. Ho l’imbarazzo della scelta”.

Come si affronta il Napoli? Come ha fatto l’Az in coppa?

“Sappiamo come affrontare il Napoli. L’Az vince così una volta su 100, noi cercheremo di fare la nostra partita. Dovremo avere equilibrio ed essere più furbi in certi frangenti. Penso che sbagliando impareremo e cresceremo”.

Come sarà ritrovare Gattuso? Come stanno vivendo la vigilia Maggio e Insigne?

“Maggio ed Insigne la stanno vivendo in maniera serena. Con Rino siamo grandi amici. Per novanta minuti saremo avversari, ma poi ci guarderemo sempre con lo stesso affetto. Insieme abbiamo vinto tanto. È sempre stato un compagno leale. C’è grande stima ed affetto”