In Germania un caso analogo a Juve-Napoli, Amburgo-Erzgebirge Aue rimandata per due positivi

I test svolti sabato hanno rilevato due casi di contagio. Le leggi della Sassonia stabilite dal dipartimento sanitario impongono la quarantena per tutto il gruppo squadra dell’Erzgebirge.

Lo scrive Giorgio Dusi su Twitter. In Germania si è verificato un caso analogo a quello in corso per Juventus-Napoli. La partita tra l’Amburgo e l’Erzgebirge Aue è infatti stata rimandata a causa di due positività nell’Aue. I due contagi sono stati rilevati nell’ambito dei test svolti sabato. Le leggi della Sassonia, stabilite dal dipartimento sanitario, impongono la quarantena per tutto il gruppo squadra.

La partita tra l’Amburgo e l’Erzgebirge Aue è stata rimandata a causa di due positività nell’Aue.

I test svolti sabato hanno rilevato due casi e le leggi della Sassonia stabilite dal dipartimento sanitario impongono la quarantena per tutto il gruppo squadra dell’Erzgebirge. — Giorgio Dusi (@Gio_Dusi) October 4, 2020