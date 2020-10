In Campania gli stessi positivi della Lombardia (662) ma con la metà dei tamponi

Salgono a 65 i pazienti in terapia intensiva. Ieri erano 61. I posti letto complessivamente disponibili sono 110: ne sono occupati più della metà.

L’Unità di crisi della Regione Campania ha diramato i dati dei contagi delle ultime 24 ore. I positivi sono 662 su 7405 tamponi effettuati. I guariti sono invece 130. Dunque, per il discorso fatto da De Luca nei giorni scorsi, quando ha paventato il lockdown se ci trovassimo con lo scarto di 800 tra positivi e guariti, oggi siamo ben lontani dalla possibile chiusura della Campania. La differenza tra positivi e guariti, infatti, è 532.

Non si conta nessun morto nelle ultime 24 ore, ma un dato preoccupante c’è ed è quello relativo ai posti letto occupati in terapia intensiva. Ieri erano 61, oggi sono 65. Il totale dei posti letto in terapia intensiva, nella nostra regione, è di 110. Al momento più della metà sono dunque occupati.

Per quanto riguarda i posti letto di degenza ordinaria, ne sono invece occupati 684 sui complessivi 820. Anche qui ben oltre la metà della disponibilità esistente.

Per quanto riguarda la situazione più generale in Italia, oggi si contano 4619 nuovi contagiati (su 85.442 tamponi) e 39 morti. Sono invece 891 i guariti. In terapia intensiva si registra un +32. +302 i ricoveri ordinari.