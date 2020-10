In attesa dell’intervista ad Agnelli, a Sky processano il Napoli (e travisano la nota del Cts)

Caressa vuole sapere perché il Napoli ieri ha dormito a casa se era in isolamento. Il Cts dà ragione alla Asl ma loro dicono che se ne lava le mani

A Sky Sport hanno annunciato l’intervista ad Andrea Agnelli. Nel frattempo in studio ci sono Piccinini, Caressa, Costacurta e Bonan. Con Ugolini collegato da Napoli.

L’inizio sembra improntato alla responsabilità. Bonan introduce dicendo che è una questione spinosa, c’è un conflitto tra poteri dello Stato, insomma non si sbilancia. Anche Piccinini inizialmente è equilibrato.

Chi sposta il baricentro della trasmissione è Fabio Caressa che pone una serie di dubbi sul comportamento del Napoli. Uno soprattutto: dove hanno dormito ieri notte e dove dormiranno stanotte? Cioè: se devono stare in isolamento domiciliare, perché ieri hanno dormito a casa e stasera a Castle Volturno? Se non dovevano entrare in contatto con nessuno, non dovevano farlo con nessuno nemmeno con il garagista.

Si va avanti alcuni minuti, viene incalzato Ugolini in collegamento da Napoli. Poi, ogni tanto fanno finta di correggere la rotta. Caressa dice che si poteva trovare un accordo dopo aver ricordato – bontà sua – che il caso Genoa ha cambiato tutto.

Nello studio televisivo sono riusciti a travisare persino la nota del Comitato tecnico scientifico che in modo chiarissimo scrive che per i calciatori contagiati la responsabilità è della Asl. Piccinini commenta con parole del tipo “se ne lavano le mani”.

Dopo l’intervista ad Agnelli, Caressa torna all’attacco e dice che la Juventus si è comportata in maniera inappuntabile, chiudendo i calciatori in bolla, in isolamento fiduciario, mentre il Napoli non lo ha fatto.