Il surreale dibattito a Sky Sport dove sembra che a essere fuorilegge sia l’Asl Napoli1 quindi lo Stato

Anche la Lega Serie A prevede che le autorità statali e locali hanno priorità rispetto al protocollo. La Asl Napoli1 ha applicato la legge italiana

L’Asl Napoli 1 ha bloccato il Napoli in partenza per Torino perché ha ritenuto che, avendo due positivi in squadra, fossero tutti in isolamento fiduciario e quindi non potessero partire. Come avviene per qualsiasi italiani che non giochi a calcio.

Invece questo sabato sera mio marito mi costringe ad ascoltare commenti su Sky commenti assurdi – per non dire altro – sull’eventualità l’Asl Napoli1 abbia fatto una scelta in contrapposizione con quanto stabilito dalla Federazione per il protocollo del calcio. In un regione, la Campania, da

Viviamo in uno Stato di diritto italiano, oppure c’è stato un Colpo di Stato e a governare sono la Figc e la Lega Serie A?

La prima cosa da chiarire è la priorità, la gerarchia: in materia di salute è prioritario quel che stabilisce lo Stato o quel che stabilisce la Federcalcio?

Quella dell’Asl Napoli1 è una decisione ovvia: non fa altro che applicare il protocollo che viene attuato nel mondo normale in caso di contatto diretto con un positivo, cioè una quarantena fiduciaria di 14 giorni perché la positività può emergere fino a 12 giorni da un contatto.

Non può la Figc o chiunque altro sovvertire quelle che sono le tempistiche accertate dalla scienza nel corso di questi mesi, tempistiche approvate dal Governo che ha imposto la quarantena. È la stessa Lega Serie A che lo prevede.

Anche la comunicazione della Juve che, nonostante la quarantena fiduciaria cui è sottoposta la squadra, domani sera si presenterà ugualmente in campo, non è altro che un controsenso e un ennesimo passo che non fa altro che creare confusione.

Ad ascoltare il surreale teatrino di Sky Sport, sembra che la decisione incomprensibile sia quella dell’Asl che, invece, applicando la regola che impone la quarantena, ha fermato il Napoli in aeroporto e non ha fatto in modo che persone sottoposte a quarantena non potessero viaggiare né contagiare un’altra squadra.

Ora provo a spegnere e a riaccendere la tv. Magari mi riconnetto con un canale di un Paese civile e responsabile.