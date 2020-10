Il Sassuolo in vetta per una notte: battuto il Crotone 4-1

La doppietta di Caputo lancia gli emiliani al primo posto, che manterranno almeno fino a domani. Marcature aperte da Berardi e chiuse da Locatelli, il momentaneo 1-1 è di Simy

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi passerà una notte da capolista. Dopo la vittoria sul Crotone, infatti, i neroverdi sono certi che nessuno potrà insidiare la vetta prima di domani.

Al 19’ è Berardi a portare gli emiliani in vantaggio con una conclusione di Berardi dal limite non irresistibile ma che Cordaz non vede partire. A inizio ripresa il pareggio di Simy su rigore, ma dieci minuti dopo Caputo riporta il Sassuolo avanti sempre dal dischetto. L’attaccante pugliese va ancora a segno nel finale, insieme a Locatelli, per blindare i tre punti e regalarsi così una notte speciale.