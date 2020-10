Il Napoli conferma: “Sono risultati positivi Zielinski e il collaboratore Costi”

La Società fa i nomi dei due tesserati positivi al Covid emersi dall’ultimo ciclo di tamponi

Il Napoli ha confermato poco fa la positività di due tesserati al Covid, come anticipato dal Napolista poco fa. Si tratta di un giocatore e di un collaboratore dello staff. Il giocatore è Piotr Zielinski. Domani la squadra effettuerà nuovi controlli in vista del match di domenica sera contro la Juventus a Torino. La speranza è che non emergano altri contagiati tra calciatori e staff e che il contagio si fermi ai due casi già emersi.

