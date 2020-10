Il Mattino: a gennaio tre opzioni per Milik

Il Napoli proverà a cedere l’attaccante polacco nella prossima sessione di mercato. In Italia lo segue ancora la Fiorentina, poi due squadre di Premier

Arkadiusz Milik è un esubero per il Napoli, che dopo non aver trovato il modo di cederlo nella scorsa sessione di mercato, ci proverà a gennaio. Secondo Il Mattino, sono tre le possibili destinazioni per l’attaccante polacco: in Italia c’è la Fiorentina, mentre all’estero Tottenham ed Everton starebbero continuando a seguire il giocatore.