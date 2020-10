Il Daily Mail: “Com’era la storia di Ancelotti capace di allenare solo superstar?”

Il quotidiano inglese demolisce la retorica del “pensionato”: “E’ impressionante il modo in cui ha migliorato i giocatori dell’Everton che ha ereditato”

Gli scettici dicevano che Carlo Ancelotti non si sarebbe abbassato a lottare al Goodison Park dopo essersi viziato lavorando con Cristiano Ronaldo, Pirlo e altre star di livello mondiale, nei più grandi club del mondo. “Eppure, eccoci qui: l’Everton ha ottenuto il massimo dei punti nelle prime quattro partite di campionato per la prima volta dal 1969. Sette vittorie su sette in tutte le competizioni, con 24 gol segnati”.

Il Daily News, a latere dei pezzi sulle incredibili disfatte di Liverpool e Manchester United, sottolinea che se l’Everton è primo in classifica non è solo per il demerito altrui. E soprattutto svilisce la retorica del “pensionato“:

“Sì – scrive il quotidiano inglese – le abilità di James Rodriguez, che ha segnato due gol sabato, hanno giocato un ruolo importante. Ma altrettanto impressionante e importante è il modo in cui Ancelotti ha migliorato i giocatori dell’Everton che ha ereditato“.

Non certo grandi campioni: Calvert-Lewin e Tom Davies, su tutti. Per l’attaccante parlano i gol. Ma il 22enne Davies temeva di avere poche chance. Invece “ha scoperto che le capacità di gestione degli uomini di Ancelotti funzionavano altrettanto bene con lui come una volta con Paolo Maldini, Frank Lampard e Arjen Robben”.

“Ho parlato con lui e ha detto che non voleva che andassi in prestito – mi vedeva come una parte importante della squadra”, ha rivelato Davies. “Mi sono sentito a mio agio”.