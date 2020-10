Il Corrmezz: «In piazza a Napoli i violenti in ordine sparso, gli organizzatori non sapevano niente»

Sul Corriere del Mezzogiorno un interessante articolo di Titti Beneduce sulle indagini relative agli scontri avvenuti a Napoli venerdì sera. Una manifestazione pacifica organizzata da commercianti ed artigiani per protestare contro le nuove chiusure anti Covid si è trasformata in devastazione, soprattutto sul Lungomare.

Ad alzare i toni della protesta, secondo la Procura, sono stati

“ professionisti della guerriglia, forse in contatto con i facinorosi di altre città italiane ; per tenersi in contatto non usano i social, ma canali di messaggistica istantanea, così evitano di essere intercettati dalle forze dell’ordine”.

Adesso i magistrati cercano riscontri nei cellulari dei due arrestati in flagranza di reato (poi rilasciati).

La Beneduce ricostruisce con grande precisione le diverse anime presenti in piazza.

“Molti elementi lasciano ritenere che in poche ore siano state mobilitate più di mille persone, che si sono mescolate ai manifestanti con obiettivi ben diversi dai loro. C’erano, per esempio, i parcheggiatori abusivi, che non gradiscono la chiusura anticipata di bar e ristoranti. C’erano persone legate ai clan di Santa Lucia e dei Quartieri, che hanno prestato soldi a molti negozianti e artigiani e ora temono di non riaverli indietro. C’erano estremisti di destra interessati a creare paura e confusione, come spesso è accaduto negli ultimi decenni. C’erano gli ultrà della curva A, molti dei quali frequentano appunto gli ambienti della destra. C’erano alcuni negazionisti, ostinati nel credere che non ci sia emergenza sanitaria. C’erano gli antagonisti, i quali hanno ammesso pubblicamente la loro partecipazione, con motivazioni magari non condivisibili ma almeno trasparenti”.