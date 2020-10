Il coronavirus si diffonde nell’AZ Alkmaar: i positivi salgono a 15

Quattro giorni dopo la partita di Europa League col Napoli, che li ha visti vincere al San Paolo, l’AZ Alkmaar ha dato notizia attraverso i propri canali ufficiali di aver riscontrato altri due casi di coronavirus all’interno del gruppo squadra. Di seguito il comunicato del club.

Nell’AZ sono state rilevate due nuove infezioni al coronavirus nel gruppo dei giocatori. Il totale dei contagiati al momento è salito a 15. L’AZ ha seguito attentamente le procedure da applicare negli ultimi mesi. La maggior parte dei giocatori risultati positivi non mostrano sintomi. A causa di queste infezioni, l’AZ ha deciso di intraprendere alcune azioni preventive.

Dei giocatori risultati positivi la settimana scorsa, uno è risultato negativo. Domenica sera, è in programma la sfida in casa dell’ADO per l’Eredivisie. L’AZ è in continuo contatto sia con la squadra avversaria che con la KNVB.