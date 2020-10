Il campione di tennis che ha passato la quarantena a lavorare al supermercato per 12 euro l’ora

Krawietz l’anno scorso ha vinto Parigi e guadagnato mezzo milione. Ma ha scaricato scaffali al Lidl di Monaco “per aiutare la comunità”: “Non mi lamenterò mai più”

Kevin Krawietz è un doppista. Un doppista forte: l’anno scorso ha vinto Parigi e ha giocato le Atp Finals, il torneo tra i migliori dell’anno che conclude la stagione. Nel 2019 il suo montepremi ha superato i 500.000 dollari. Krawietz ha passato la quarantena in primavera a lavorare in supermercato per 12,50 euro l’ora. Turno alle 5:30 del mattino, e via a caricare e scaricare merce dagli scaffali di Lidl, a Monaco di Baviera. La sua storia l’ha raccontata in primavera lo Spiegel, e l’ha ripresa oggi Repubblica.

Perché? “Non per i soldi, ovviamente. Mi stavo annoiando, un amico che lavora lì mi ha fatto la battuta e io l’ho colta. Lavorare per un supermercato in quel momento era importante per aiutare la comunità”.

“Alcuni dei miei colleghi del negozio sono rimasti scioccati quando hanno scoperto chi ero. In realtà una delle cose molto belle è stato conoscerli: ognuno ha la propria storia interessante. Non ho rimpianti: lavorare per un supermercato è stato divertente. Davvero”.

C’è anche una piccola morale, dietro tutto questo:

“Non mi lamenterò mai più del tempo o dei trasporti o delle palle. Dopo questa esperienza ho compreso la fortuna dell’essere tennista, e il mio sogno si è avverato“.