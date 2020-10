Gazzetta: Spadafora non ha gradito che Ronaldo l’abbia attaccato indirettamente su un social

Una mossa poco gradita quella di CR7 che ha attaccato il Ministro in diretta Instagrams senza mai nominarlo

Il botta e risposta tra il campione portoghese, Cristiano Ronaldo e il ministro dello Sport Spadafora è sicuramente qualcosa di molto inusuale, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport. Ma bisogna riuscire a inquadrare bene la disputa tra i due per capirne l’antefatto

comincia domenica 4 ottobre quando Ronaldo dopo la serata di Juve-Napoli, si è sfogato davanti alla squadra contro le norme che prevedevano l’obbligo per i calciatori di restare alla Continassa (o nella propria abitazione di Torino). Il giorno dopo CR7 ha scelto di partire per rispondere alla convocazione della nazionale, imitato da Dybala, Cuadrado, Demiral, Danilo e Bentancur.

Un comportamento che lo ha poi portato a contagiarsi proprio in Nazionale, dove è risultato positivo il 13 ottobre per rientrare subito in Italia il 14 con una faraonica organizzazione di aereoambulanza e ambulanza

In tutto questo la Gazzetta svela anche un piccolo retroscena che riguarda la reazione di Spadafora,

che non avrebbe gradito la decisione di Ronaldo di attaccarlo indirettamente, su un social e senza riferimento specifico.